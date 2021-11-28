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Korona tedavisi gören öğretmenlerine duygusal ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Korona tedavisi gören öğretmenlerine duygusal ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde korona virüs tedavisi gören Türkçe öğretmeni Aynur Eker'in evine giderek ziyaret gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde korona virüs tedavisi gören Türkçe öğretmeni Aynur Eker'in evine giderek ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerinin günlerini çeşitli aktiviteler ile kutladı. Fakat Türkçe öğretmeni Aynur Eker'in öğretmenler gününü kutlayamayan öğrenciler harekete geçti. Okul yönetimi ile görüşen öğrenciler ailelerinin de destekleri ile korona virüs tedavisi gören öğretmenlerinin evine giderek sokaktan öğretmenlerinin gününü kutladı.

Duygu dolu anlar yaşayan öğretmen bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak öğrencilerine teşekkür etti. - DÜZCE

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