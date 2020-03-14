Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı
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Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı Korona önlemleri kapsamındı okulların tatil edilmesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini yaptı Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle...

14.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:59
Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

Korona önlemleri kapsamındı okulların tatil edilmesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini yaptı

İSTANBUL - Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini bugün gerçekleştirdi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldı.

Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Eğitim ve öğretim kesintiye uğratılamayacak kadar önemli kavramlar. Bu nedenle, Bakanlığımızın aldığı karar sonrasındaki ilk 48 saat içinde ilk dersimizi gerçekleştirdik" dedi.

"Sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri endişeye kapılmasın"

Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla kesintiye uğramadan devam edeceğini söyleyen Özkök sözlerine şöyle devam etti:

"1. sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, okulların kapalı bulunduğu süre boyunca eğitimlerine distance learning (uzaktan öğrenim) metoduyla online olarak devam edebilecekler. Yaşanan süreç, özellikle ulusal sınavlara hazırlık dönemindeki öğrencileri ve velilerini doğal olarak daha fazla tedirgin ediyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin 350 bin sorudan oluşan dijital platformlarla, online dersler ve sınavlarla psikolojik danışmanlarımızın da desteğiyle motivasyon kaybına uğramadan hazırlık sürecine devam etmeleri sağlanacaktır."

"Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim"

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak ise yaptığı konuşmada, "Akademik Kurul üyesi bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimizle beraber, öğrenci odaklı bir süreç kurguladık. Amacımız, öğrencilerimizin zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretimlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak. Sistem etkileşimli biçimde senkron olarak ilerleyecek. Dijital ortamda ödevlendirmeler yapılacak ve verilen ödevlerin kontrolleri de sağlanacak. Sistem kurgusu yapılırken öğrencilerin yaş gruplarına bağlı olarak değişen dikkat süreleri göz önünde tutularak farklılaşan yaklaşımlar kullanıldı" dedi.

Okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders yapacak olan Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve alınan sıkı tedbirlerle salgının en kısa sürede ve en az hasarla atlatılacağına inandığını söyleyerek sözlerine son verdi.

Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

Kaynak: İHA

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Korona tatilinin ilk online dersi yapıldı

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