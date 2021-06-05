Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
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Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı

Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatyalı girişimci Murat Gelgeç, pandemi süresinde karavana olan talebin artması üzerine karavan üretimi yapmaya başladı.

Malatyalı girişimci Murat Gelgeç, pandemi süresinde karavana olan talebin artması üzerine karavan üretimi yapmaya başladı. Gelgeç, 3 aylık süreçte 6 karavan siparişi aldı.

Covid-19 süresinde kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyen vatandaşların karavanlara olan talebi arttı. Malatyalı girişimci Murat Gelgeç de artan talepleri dikkate alarak Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde karavan üretimi yapmaya başladı. Gelgeç, 3 aydır başladığı işinde şimdiden 6 karavan siparişi aldı. Gelgeç'in üretimini yaptığı karavanların fiyatlarıysa 40 ile 200 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

"Bu işe 3 ay öncesinde başladık, iyi de bir talep aldık"

Karavan üretimi yapmasına Covid-19 sürecinin vesile olduğunu belirten Gelgeç, 3 aylık süreçte 6 karavan siparişi aldığını vurgulayarak, "Karavan işine girmeme pandemi dönemi vesile oldu. Covid-19 süresince insanların talepleri karavanlara arttı. Bende bu işe girmeye karar verdim. Süreç neyi gösterir bilmiyoruz ama şuanda iyi bir ilgi var. Bu işe 3 ay öncesinde başladık. İyi de bir talep aldık. Elimizde şuan 4 tane yapılan araç var, 1 tanesi bitmiş durumda. 3 tanesi yapım süresinde. Şuana kadar 6 tane sipariş aldım, 3 aylık süreçte. Bizim kendi elimizde olan mevcut bir araç vardı, bunu değerlendirdik. Aracı bitirdikten sonra bu işe tamamıyla yönelmeye karar verdik, ilgi ve talep çok olunca. İnsanların evlerinde canları sıkılıyor, otellerden çekiniyorlar. Biz de en iyi tatil bu süreçte karavanda olur diye düşündük. Hem de yatırım amaçlı bir düşünce oluştu kafamızda. Kendi şehrimiz Malatya için, kendimiz için böyle bir işe girdik. Fiyatlar 40 ile 200 bin TL arasında değişiyor. İstenilen özelliklere göre, araçların durumuna göre çekme yada karavan olarak yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha sağlıklı olur diye karavanı tercih ettim"

Karavanın daha sağlıklı bir tatil sunduğunu belirten Ramazan Kargın isim vatandaş ise "Karavan yaptırmaya yaklaşık 1 ay önce karar verdik. Pandemiden dolayı biliyorsunuz otellerde sıkıntı yaşarız diye böyle bir şeye karar verdik. İçinde bulunduğumuz araç bana ait. İçinde yatak odası, mutfağı ve oturma salonu olacak. Daha rahat olur, daha sağlıklı olur diye karavanı tercih ettim" şeklinde konuştu. - MALATYA

Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı
Korona talebi arttırınca karavan üretimine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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