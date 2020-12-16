Korona Takip Merkezi nedir? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere kurulacak?
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Korona Takip Merkezi nedir? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere kurulacak?

16.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:33
Korona Takip Merkezi nedir? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere kurulacak?

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs takibinin daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için 24 şehirde bulunan 30 sağlık bölgesinde "Covid-19 Takip Merkezi" açılıyor! Bu merkezler sayesinde koronavirüse yakalananların durumları ve hastalığın takibinin daha sağlıklı yapılması hedefleniyor.

Son dakika yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbir ve takibi için yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin 24 ilinde bulunan 30 sağlık bölgesine "Koronavirüs Takip Merkezleri" kurulacak. Covid-19 Takip Merkezi sayesinde bölgelerdeki koronavirüse yakalanan hastaların durumları bundan sonra daha yakından ve daha iyi bir şekilde takip edilebilecek. Hastaların ve hastalığın durumunun kontrolü amacıyla açılan bu takip merkezlerinin ilk önce bu 30 bölgeye, daha sonra da ülkenin her yerine açılması planlanıyor.

KORONA TAKİP MERKEZİ UYGULAMASI

Covid-19 Takip Merkezleri pilot merkez olarak Ankara ve Eskişehir'de kuruldu ve uygulamaya başlandı. İlk olarak Türkiye'deki 24 ile kurulmaya başlanan merkez, yakın zamanda tüm ülkeye kurulacak. Korona Takip Merkezlerinde koronavirüse yakalanmış hastalar en az 2 sene takip edilecek. Hastaların eğer gösteriyorsa hastalığa bağlı komplikasyonları ve sağlık sorunları da burada kontrol edilip, tedaviye yönlendirilecek. Yani Covid-19 Takip Merkezleri hem hastaların hem de hastalığı geçirmiş olanların takibinin yapılacağı merkezler olacak. Korona Takip Merkezleri tamamen ücretsiz olacak ve gönüllülük esasına göre kontrol sağlayacak. Yani hastalar ya da hastalığı geçirenler için hiçbir zorlama olmayacak ya da tedavi talep edenlerden hiçbir ücret alınmayacak.

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