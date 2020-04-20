Korona tahvilleri talep eden İtalya Başbakanı Conte'den Almanya'ya fren benzetmesi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri ile mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak tahvil (korona tahvil) çıkarma taleplerini reddeden Almanya'yı eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkiler ile mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak tahvil (korona tahvil) çıkarma taleplerini reddeden Almanya'yı eleştirdi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Giuseppe Conte, "Almanya'nın ticaret fazlası AB kurallarının öngördüğünden daha yüksek. Bu Alman ekonomisinin Avrupa'nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com