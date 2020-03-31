Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler?

Covid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da ekonomi büyük bir deprem yaşıyor. Bu duruma çözüm arayan Avrupa Birliği ülkeleri AB seviyesinde yeni bir ortak borçlanma şeklini ortaya çıkarmak için adımlar atmayı deneyecek.

Bu perşembe düzenlenecek AB zirvesinde görüşülecek başlıca konu "Korona tahvilleri" olacak. Bu hisseler sayesinde Covid-19'a karşı mücadelenin finanse edilmesi ve üye ekonomilerinin yeniden inşasının sağlanması söz konusu olabilir. Euronews.com'da Görüntüle