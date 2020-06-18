Korona sürecini atlatan gelin ve damat şelalede çekim yapılırken yağmura yakalandı
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Korona sürecini atlatan gelin ve damat şelalede çekim yapılırken yağmura yakalandı

Korona virüs sürecinden dolayı düğünlerini erteleyen gelin ve damat, temmuz ayında yapacakları düğünleri için Suuçtu Şelalesi'nde çekim yaparken yağmura yakalandı.

Korona sürecini atlatan gelin ve damat şelalede çekim yapılırken yağmura yakalandı
18.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:30

Korona virüs sürecinden dolayı düğünlerini erteleyen gelin ve damat, temmuz ayında yapacakları düğünleri için Suuçtu Şelalesi'nde çekim yaparken yağmura yakalandı.

Haziran ayında düğün için gün alan Rahmi ve Duygu Kılıçaslan, çifti korona virüs sebebiyle düğünlerini temmuz ayına tehir etti. Temmuz ayında düğün yapmak için hazırlık yapan çift, düğün çekimi için Eskişehir'den Bursa'daki Suuçtu şelalesine geldi. Çift, ormanların içindeki şelalede düğün fotoğrafı çekildiği esnada, aniden bastıran yağmura yakalandı. Ormanların içinde oldukları için yağan yağmurdan kaçamayan gelin ve damat, bir kayanın altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Korona virüs sürecini atlattık diye sevinirken yağan yağmurla ıslanan çift, 28 Temmuzda düğünlerini yapacak.

Temmuz ayında düğün sezonunun açılacak olmasıyla birlikte, Bursa'nın doğa harikası Suuçtu şelalesi şimdiden dış mekan çekimi yapmak isteyen çiftler tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Haziran ayında yapamadıkları düğünlerini temmuz ayında yapacaklarını ifade eden Rahmi Kılıçaslan, "Düğün salonumuz bizi arayıp temmuz ayında düğünün yapılacağını söyledi. Biz de haziranda olması gereken düğünümüzü temmuz ayına erteledik. Eskişehir'den düğün çekimi için Şuuçtu şelalesine geldik. Bugün de hava yağmurlu, ıslandık" dedi.

Gelin Duygu Kılıçaslan, "Suuçtu şelalesine düğün çekimi için geldik. Düğünümüz ertelendi, temmuz ayında olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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