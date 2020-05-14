Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü
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Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü

Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü Hemşire Nalan Tüzan: "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim" "Sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız" Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakımında çalışan Nalan Tüzan isimli...

Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü
14.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:37

Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü

Hemşire Nalan Tüzan: "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim"

"Sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakımında çalışan Nalan Tüzan isimli hemşirenin, hastanedeki 1 günü kameraya kaydedildi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde Korona virüs sürecinin başından buyana görev yapan 1 çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günü hastane çalışanları tarafından görüntülendi. Video da Korona virüs salgınında Nalan hemşirenin iş temposunun yoğunluğuna dikkat çekiliyor. Tüzan, virüs yüzünden 2 aydır çocuğundan ve eşinden ayrı kalıyor. Çocuğu ve eşi ile mesai bitiminde cep telefonu ile görüntülü konuşan Tüzan, bu şekilde özlem gideriyor.

"Sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız"

Yaşadığı zorlukları anlatan Tüzan, hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemde olduğunu söyledi. 3 yaşındaki çocuğunu çok özlediğini belirten Tüzan, "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sırılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izler cabası. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü

Kaynak: İHA

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