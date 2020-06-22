Korona süreci beyin krizini tetikleyebilir
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Korona süreci beyin krizini tetikleyebilir

Dr. Nurten Küçükçakır," Zamanla yarış gerektiren bir problem diyebiliriz. Bu sorunun ilk üç aylık tedavi dönemi hayati önem taşıyor. Erken tedaviye başlamak kişi için ölüm ve sakatlık riskinin azalması demek" ifadelerini kullandı.

Korona süreci beyin krizini tetikleyebilir
22.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:25

ünya'da her yıl yaklaşık 17 milyon kişi inme ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla felç geçiriyor. En sık üçüncü görülen ölüm nedeni veya sakatlanma sebebi olarak karşımıza çıkan bu durum her yaştan insanı tehdit ediyor.

İnme ya da felç beyin fonksiyonlarında yaşanan kayıplar ile hareket kaybı, denge bozukluğu gibi birçok soruna neden oluyor. Alkol ve sigara tüketimi, sağlıksız beslenme, obezite, egzersiz yetersizliği, hipertansiyon, diyabet ve stres bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir risk oluşturuyor.

Her Yaş Grubu Tehdit Altında

Korona sürecinde özellikle hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve stresin ön planda olduğunu belirten Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, " Bu duruma ortaya çıkabilecek gizli ve hayati öneme sahip tehlike olarak bakabiliriz. Beyin krizi olarak da adlandırılan inme, beyine giden damarların pıhtılaşmasından ya da zamanla tıkanmasından dolayı olabilirken, damarların zarar görmesinden dolayı da ortaya çıkabilir. Bu sorun genellikle 60 yaş üstü için tehdit unsuru olarak görünse de son yıllarda değişen yaşam biçimi ile yaş ortalaması inmiş durumda. İnme tedavisinde ise erken rehabilitasyon çok önem taşıyor, hasta kaybettiği birçok vücut fonksiyonunu tekrar kullanabilir" ifadelerini kullandı.

İnme En Çok Uyurken Ortaya Çıkıyor

Küçükçakır sözlerini şöyle sürdürdü: "İnme ile ne zaman karşılaşacağımız belli olmamakla birlikte önemli bir kısmı uyurken ortaya çıkıyor. Bu riski azaltmak için ise tansiyon, diyabet, kalp sağlığı kontrol altında tutulmalı, beslenme alışkanlıklarımız, egzersiz eksikliği ve streste bu durum için büyük risk oluşturuyor. Ani vücudun yarısında güçsüzlük ve uyuşma; kolunu bacağını kaldıramama hissizlik, konuşma zorluğu ve karşıdaki kişinin söylediklerinizi anlaması, ani çift görme, görme bulanıklığı felç durumun en önemli belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler bu durumlar ile karşılaştığında direk doktora başvurmalı. Aynı zamanda yaz mevsiminin gelmesi havaların ısınması ile bir noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Derinliği bilinmeyen havuz ya da deniz suyuna balıklama atlayışlar da omurilik yaralanmalarında 4. sırada yer alıyor "

Kaynak: Bültenler

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