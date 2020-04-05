Korona şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi Samsun'da korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi gören ve intihar edeceğini söyleyen vatandaşı polis ve sağlık çalışanları ikna etti.

Samsun'da korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi gören ve intihar edeceğini söyleyen vatandaşı polis ve sağlık çalışanları ikna etti.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altında bulunan S.A.(38) evine gitmek istedi. Hastaneden ayrılmaması için ikna edilen S.A., daha sonra intihar edeceğini söyleyince polisi alarma geçirdi. Polis ve sağlık görevlileri S.A.'yı hastanede tedavi altında kalması konusunda ikna etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA