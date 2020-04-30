Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
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Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:04

Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti Beylikdüzü'nde intiharda korona şüphesi Geriye "korona şüphelisiyim" notunu bıraktı Beylikdüzü'nde evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Beylikdüzü'nde intiharda korona şüphesi

Geriye "korona şüphelisiyim" notunu bıraktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Geriye not bırakan adam, "korona şüphelisiyim" dediği öğrenildi.

Olay, sabah 10: 00 sıralarında Beylikdüzü Ali Çebi caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Fuat Başkaya geçtiğimiz hafta korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemenin ardından Başkaya, 14 gün boyunca evde izole olması yönünde bilgi verilerek eve gönderildi. İçinde bulunduğu durumdan dolayı psikolojik bunalım yaşadığı öğrenilen Başkaya, yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.

Cenaze için özel ekip getirildi

Fuat Başkaya'nın intiharı üzerine sesi duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Başkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evinde inceleme yapılan Başkaya'nın intihar öncesi not bıraktığı öğrenildi. Notta ise Korona şüphelisi olduğunu belirtti. Bu durumun ardından polis ekipleri İl Sağlık Müdürlüğüne haber verdi. Sağlık Müdürlüğünden gelen özel ekip cenazeden sürüntü örnekleri alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Cenaze morga kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Kaynak: İHA

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