Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı

Denizli'de bir kadın korona virüs testinin yapılacağı hastanenin izolasyon bölümünden kaçınca polis alarma geçti.

03.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:11
Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı

Denizli'de bir kadın korona virüs testinin yapılacağı hastanenin izolasyon bölümünden kaçınca polis alarma geçti. Kentte sokak sokak aranan kadın, kaçtıktan yaklaşık 1 saat sonra hastaneye geri döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Hastanede korona virüs testi için izole edilmiş ünitede gözlem altına alınan A.T., hastane görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hastane çevresinde, sokaklarda arama çalışması başlattı. Güvenlik tedbirleri kapsamında A.T.'nin ikamet ettiği adrese polis ekipleri yönlendirildi. Bölgede yaklaşık 1 saat aranmasının ardından hastaneye gelen kadın, hastane görevlileri tarafından izolasyon bölümüne alındı.

Öte yandan, sağlık görevlileri tarafından A.T.'ye başka bir kişi ile temasta bulunup bulunmadığı soruldu ve A.T. arkadaşının evine gidip geldiğini belirtti. Polis ekiplerinin bu bilgi üzerine şahsın temasta bulunduğu kişileri de korona virüs testi için hastaneye götüreceği belirtildi.

Olayla ilgili olarak çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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