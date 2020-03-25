Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti Iğdır'da corona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

Korona şüphelisi hastaneden kaçtı, çevredeki herkes teyakkuza geçti

IĞDIR - Iğdır'da corona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre yurt dışından gelen bir şahıs Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren ve ismi Murat olduğu öğrenilen şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA