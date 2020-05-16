Korona şüphelisi evinden çıktı, polis yakalayıp hastaneye götürüldü Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay,merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korona virüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA