Korona şüphelisi evinden çıktı polis yakaladı, hastaneye götürüldü Korona şüphelisi evinden çıktı, polis yakalayıp hastaneye götürdü -Korona şüphelisinin evden çıktığını gören vatandaşlar hemen polise bildirdi Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hasteneye götürüldü.

Korona şüphelisi evinden çıktı, polis yakalayıp hastaneye götürdü

-Korona şüphelisinin evden çıktığını gören vatandaşlar hemen polise bildirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hasteneye götürüldü.

Olay,merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korona virüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli vakayı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA