Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı
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Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı

Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı Botlarla 'Nonstop' Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden 'umut' yolculuğu Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları 'umut' yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor.

03.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:34

Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı

Botlarla 'Nonstop' Yunanistan'a

Meriç Nehri üzerinden 'umut' yolculuğu

EDİRNE - Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları 'umut' yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege'yi, kara hattında da Edirne'yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan'a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Korona virüs pandemisi sonrası ilk geçişler, küçük gruplar halinde yeniden başladı.

Edirne'de, geçtiğimiz Mart ayında yaşanan göç dalgasında, binlerce mülteci Edirne'ye akın etmiş ve yaklaşık 130 bin mülteci Yunanistan'a geçiş yapmıştı. Türkiye'nin uyguladığı açık kapı politikasının ardından Yunanistan hükümeti adeta panik halinde, sınır hattına önce polis, sonra asker yığmış dahası taş duvarlar, jiletli teller çekmiş ve mevcut olan sınırlarını da telaşla güçlendirmeye çalışmıştı.

3 mülteci açılan ateş sonrası öldü, yüzlercesi yaralı

Söz konusu tarihlerde, Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan başlayan 12 kilometrelik kara sınırı ve devamında, Meriç Nehri ile birlikte devam eden yaklaşık 100 kilometre doğal sınır hattında, yüzbinlerce mülteci Yunanistan'a geçmek istemiş ancak komşu ülkenin güvenlik güçlerinin vahşi ve orantısız müdahaleleri ile karşılaşmıştı. Bu müdahaleler sonucu yüzlerde kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta bebek ağır yaralanmış, 3 mülteci de hayatını kaybetmişti.

Korona virüs sonrası ilk geçişler yeniden başladı

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları 'umut' yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege'yi, kara hattında da Edirne'yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan'a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid 19 pandemisi ile birlikte kısmen duran göç dalgası, aylar sonra yeniden görüntülenmeye başlandı. 4-5 kişilik gruplar halinde, Meriç Nehri üzerinden balıkçı teknelerine binen mülteciler, Avrupa hayaliyle Yunanistan'a geçiş yapıyor.

Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı

Kaynak: İHA

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