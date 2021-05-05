KORONA SONRASI TATİL

Avatar Atakan adıyla bilinen Survivor şampiyonlarından başarılı sporcu Çağan Atakan Arslan, ailecek geçirdikleri koronavirüs günleri sonrasında D Plaj Evleri Bodrum'da tatil yapıyor.

Eşi Serap ve oğlu Aslan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan aile geçirdikleri zor günler sonrası 'sakin, huzurlu, kalabalığın olmadığı ve Aslan'ın özgürce hareket edebileceği bir yer olduğu için D Plaj Evleri'ni tercih ettiklerini belirttiler. Sağlığına kavuşan Arslan ailesi yaptıkları paylaşımlarda çok mutlu ve huzurlu görünüyorlardı. Tüm hastalara şifa dileyen Atakan, "Bu zor süreçte her zaman dualarıyla, mesajlarıyla destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin