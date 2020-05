Korona şelaleyi boş bıraktı Tortum Şelalesi baharla birlikte coşkulu akmaya başladı.

Tortum Şelalesi baharla birlikte coşkulu akmaya başladı. Şelaleye her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist gelirken, bu yıl korona virüs nedeniyle şelale yalnız kaldı.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen su damlacıklarında gök kuşağının oluştuğu şelale bu yıl korona virüs nedeniyle yalnız kaldı.

Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olma özelliğini taşıyan çeken Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince yapılan projeler kapsamında şelalenin merdivenleri yenilecek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması planlanıyor.

Modern tesislerle daha çok turisti ağırlayacak Tortum Şelalesinin turizm işletmecilerinden Şaban Ata, "Burası Tortum Şelalesi. Türkiye'mize has olan Erzurum'umuza has olan, Rabbimin bizlere verdiği velinimet. Dünyanın üçüncüsü olan şelalemiz coşkun akmaya başladı çok vahşi bir akışı var. Dünyada ve Türkiye'mizde sıkıntılar, virüs olayları ziyaretçilerimizi tamamen kıstı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Erzurum şehrine bir tane vali gönderdi Allah razı olsun çok valilerimiz geldi geçti ama bu gelen Okay Memiş valimiz şelaleyi arka plandan alıp ön plana çıkardı. Merdivenlerimizi Mustafa Malay valimiz ve kaymakamlığımız yapmıştı o merdivenler on sekiz yıldır hizmet verdi. Şimdi sayın valimiz Okay Memiş devletimizin şefkat elini uzattı, bize bir kapı açtı, bizler de turizm işletmecisi olarak tamam dedik imara açtılar. Şu anda valiliğimizin başlatmış olduğu proje kapsamında merdivenlerimiz yenileniyor. Vatandaşların geçeceği köprüler yenileniyor. Tesislerimiz yenileniyor, amacımız memleketimize, insanlarımıza şelalemizi daha güzel verebilmek rahat dolacakları alanlar oluşturmak, güzel bir vizyon hazırlamaktır. Misafirlerimiz için biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz, herkesi Erzurum'a bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

