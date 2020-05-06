Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar
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Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar

Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar
06.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:19

Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar 4 ayrı ülkeden 5 turist 1,5 aydır kampta yaşıyorlar Para ödemedikleri kampta günlük işlere yardım ediyorlar Antalya'nın Kaş ilçesine bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları...

Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar

4 ayrı ülkeden 5 turist 1,5 aydır kampta yaşıyorlar

Para ödemedikleri kampta günlük işlere yardım ediyorlar

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesine bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları süre çoktan dolmasına rağmen Korona virüsten korunmak amacıyla konakladıkları kampta yaşamaya başladı. Konaklama ücreti ödeleyen turistler, günlük işleri yardımcı olarak pandemi dönemin geçmesini ve uçuşların açılmasını bekliyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışına ulaşımın durdurulmasının ardından, Kaş ilçesinde tatilde bulunan turistler ilçeden ayrılamadı. Uyarılara uyan 4 ülkeden 5 turist konakladıkları kampta kalmayı sürdürüyor.

Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen 2 Fransız ile bir Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği kaydedildi. Kampta günlük rutin işlere yardımcı olan misafirlerin oruç tuttuğu, resim çizdiği, çiçek diktiği, temizlik yaptığı ve müzik ile uğraştığı öğrenildi.

Kaş-Kalkan D-400 karayolu üzerinde denize sıfır ve ağaçların arasında yer alan kampta kalan gezginler, süreç normalleşene kadar başka bir yere ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.

Kamptaki turistlerden Cezayirli Dhia el hak Daamouche (23), bir yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Kampa sırt çantalı gezgin olarak geldim ancak koronavirus dolayısıyla kaldım. Burada Fransa, Kolombiya ve Fas'tan insanlar tanıdım. Arkadaşlarla sıkılıyorduk ve işletme sahibine yardım etmeye karar verdik. Bir buçuk aydır buradayım, burayı çok seviyorum. Müslümanım, burada arkadaşlarla beraber iftar yapıyoruz Allah'a şükür." dedi.

Korona vakası görülmedi

Fransız Lena Bonnin (19), "Buraya 12 Mart'ta geldim. Sokağa çıkma kısıtlaması beni de kapsadı ancak kalacak çok güzel bir çevre ve arkadaşlık vardı. Türk kültürünü çok sevdim. Burada kendimi güvende hissediyorum, çünkü market ve birçok yerde kontrol var. İnsanlar dostane ve Kaş'ta korona vakası görülmedi. Sanırım burada biraz daha kalacağım, çünkü burası çok güvenli bir yer." diye konuştu.

Fransız Laura Sierzputowski (30), erkek arkadaşı Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo ile Türkiye'de seyahat ederken, salgın öncesinde Kaş'a geldiklerini aktararak, "Fransa ve Kolombiya'da geçene kadar koronavirus vakası görülmeyen bu küçük ilçede kalmaya karar verdik. Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz, iyi vakit geçiyoruz. Burada kendimizi pandemi altında hissetmiyoruz. Hava, manzara ve insanlar çok güzel. İyi ki burada kalmada karar vermişiz." şeklinde konuştu.

Evde ve güvende

Gezginlerden Faslı Oussama Gaidar da Gazipaşa ve Fethiye 'yi gezip Kaş'a geldiğini anlatarak, "Virus dolayısıyla burada kaldım. Fransa, İngiltere, Kolombiya, Türkiye'den insanlar tanıdım ve burada kendimi evde hissettim. Müslümanım, kampta hep beraber iftar hazırlıyoruz. Burada kendimi güvende hissediyorum. Evde ve güvende. Türkiye'ye aşığım diyebilirim." diyerek duygularını dile getirdi.

İşletme sahibi Can Kahvecioğlu ise kampta herkesin çok mutlu olduğunu ve alandan dışarı çıkmadığını vurgulayarak, "Bag backer dediğimiz gezgin turistler bahar dönemi kampımızda konakladı. Yollarına devam edeceklerdi ancak bütün dünyada ve ülkedeki koronavirüs gelişmeleri üzerine geri dönemeyeceklerini anladılar. Panik yaşadılar, sonra karşılıklı konuşarak burada kalmayı tercih ettiler. Bir süre geçince aile formatına girdik. Kendilerini dostlarımız olarak kabul ettik. Yaklaşık bir buçuk aydır beraberiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kamp alanından çıkmıyorlar. Burada bizimle beraber yaşıyorlar, herkes çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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