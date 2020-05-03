Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor

Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
03.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:39

KARS'ta, çocuklarını evde bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten kadınlar, sağlık savaşında olunduğunu belirtip, kendileri için 'Nene Hatun'un torunlarıyız' diyor.

KARS'ta, çocuklarını evde bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten kadınlar, sağlık savaşında olunduğunu belirtip, kendileri için 'Nene Hatun'un torunlarıyız' diyor. 

Kars Valiliği öncülüğünde başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalar, ihtiyaç duyulan her noktada hizmet sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi de maske üretimini gönüllü olarak yapan usta öğretici kadınları ağırlıyor. İl merkezi ve ilçelerde bulunan 63 kadından küçük çocuğu olanlar ve yaşlılar, evlerinde üretim yapıyor diğerleri de Halk Eğitim Müdürlüğü'nde bu hizmeti veriyor. Gün boyu maske üretimi yaparak, fedakarca çalışan kadınlar, yoğun mesaiyle sağlık sektörüne hizmet veriyor. Kadınların haftalık ürettiği 10 bin maske, Kars'taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

'BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu Neslihan Demirci, "Bu süreçte halkımıza, devletimize yardımda bulunmak için burada toplandık. Ben ve 8 arkadaşımla birlikte bu projeye adım attık. Allah utandırmasın. Devamını da getireceğiz inşallah. Haftada 10 bin maske teslim ediyoruz. İlk teslimatımızı da yaptık. Vatanımıza, milletimize, sağlıkçılarımıza yardımda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Eğer ki biz sağlıkçılarımızdan hizmet bekliyorsak bizler de onların ihtiyacı olan maskeyi onların hizmetine sunmak durumundayız. Mutluyuz ve inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasıl ki sağlıkçılarımız büyük fedakarlıkla çalışıyorsa, evlerine gidemiyorlarsa bizim buradaki arkadaşlarımız ve evlerinde çalışan diğer kurumlardaki arkadaşlarımız da evlerini unutup buraya geliyorlar" diye konuştu.'GELEMEYENLER EVDE MASKE ÜRETİYOR'Usta öğretici Aynur Altunbey ise "Bize ilk haber geldiğinde arkadaşlarımızla bu işe gönüllü başladık. Neslihan hocamız eşliğinde bizlerde gönüllü olarak bu işe başladık. Sağlık Müdürlüğü'ne maske temin ediyoruz. Hiç tereddüt etmeden bu sürece bizde yardımcı olmak istiyoruz. Devletimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bu virüs kısa zamanda gider ve herkes rahat bir nefes alır. Şu an biz Halk Eğitim Merkezi'nde 10 kişiyiz ama ilçelerde, evlerde çocukları küçük olan, yaşlı olduğundan buraya gelemeyenler de evlerinde maske üretiyor" dedi'BU BİR SAĞLIK SAVAŞI'

3 çocuk annesi, usta öğretici Nazlı Aydemir de "Maske üretimi için yardım istenince biz de evimizden çıkıp koşa koşa geldik. Bu bir sağlık savaşıdır. Nasıl ki eskiden savaşlarda Nene Hatun gibi kahraman kadınlar destek olmuşsa biz de sağlık savaşında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer devletimize, milletimize katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Arkadaşlarımızla birlikte özverili olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapabildiğimiz kadar maske yapacağız. Allah'ın izniyle bu virüs gidecek ve bizim de maske üretimimiz sona erecek" diye konuştu


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Neymar Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ramazan Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 10:54:08. #1.15#
title