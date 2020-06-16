Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde
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Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde

Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde Korona virüsü(Covid-19) savaşçısı sağlıkçılar sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaları tespit etmek için ev ev dolaşarak test yapıyor.

16.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:11

Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde

SAMSUN - Korona virüsü(Covid-19) savaşçısı sağlıkçılar sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaları tespit etmek için ev ev dolaşarak test yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illerde başlatılan yaygın antikor testi cuma günü itibarıyla Samsun'da da başladı. 48 ekip tarafından kapı kapı dolaşılarak yapılan testle sesiz taşıyıcılar ve gizli pozitif vakalar tespit ediliyor. Güvenlik konusunda uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Ekipler resmi araçlar ile evlerinize geliyorlar ve evin içerisine girmeden testi kapının önünde yapıyorlar. Bunlara dikkat edelim" dedi.

Samsun'da bin 368 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapılmaya başlandı. Resmi araçlar ve koruyucu kıyafetler ile kapı kapı dolaşan Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından örneklem yöntemiyle belirlenen hanelerin evlerine gidilerek korona virüs testi uygulanıyor.

"Ev içerisine girmeden kapının önünde test yapıyoruz"

Vatandaşların yapılan testler konusunda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bu testlerde öncelikli olarak korona hastalığının bağışıklığı ile ilgili kan testi aynı zamanda aktif dönemimi değil mi diye de boğaz ve burun sürüntüsü olarak PCR testi yapıyoruz. Bu testlerle beraber Samsun'un bir haritası çıkartılacak. Bu haritaya göre bizler gerekli çalışmalarımızı yaparak gerekli bilgilendirmemizi yapacağız. Vatandaşların yapılan testler konusunda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Gelen ekipler resmi araçlar ile evlerinize geliyorlar. Koruyucu ekipmanlarını giymiş olarak ve evin içerisine girmeden kapının önünde testi uyguluyorlar. Herhangi bir karışıklık olmaması için bunlara dikkat edelim" diye konuştu.

Korona savaşçıları sessiz taşıyıcılar ve gizli pozitifi vakaların peşinde

Kaynak: İHA

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