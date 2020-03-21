KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI - Haberler
Havana, Güncel

KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI

KÜBALI şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak koronavirüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşma rekoru kırdı.

21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:06
KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI

KÜBALI şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak koronavirüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşma rekoru kırdı. Tüzüngüç o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.

"SÖZLERİ YAZMAK 25 DAKİKAMI ALMADI"

Müzisyen Doğanay Tüzüngüç, 'evden çıkmayın' çağrısına uyarak günlerdir annesiyle birlikte evinde bekliyor.  Doğanay Tüzüngüç, Kübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını koronavirüse yorumladı. Doğanay Tüzüngüç, şarkısında koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere de dikkat çekti. Tüzüngüç'ün şarkıyı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan 'korona' şarkısına, Doğanay Tüzüngüç'ün takipçilerinden son derece eğlenceli alternatif klipler de geldi.

Şarkıyı çektiği köşesinden soruları yanıtlayan Tüzüngüç,  "Dürüst olmak zorundayım, hiçbir plan-program, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey olmadı. Evime şarkının orijinali olan 'Havana'yı söylerken, birden 'korona' çıktı. O kadar korona ile iç içeyiz ki, o kadar uyuyor ki birbirine. Sonra tam neresi olduğunu bilmediğim birkaç söz de hemen ardından aktı ve oturdum, her zaman bütün şarkı sözlerimi yazdığım defterime bu sözleri karalamaya başladım. Size samimiyetimle söyleyeceğim, 25 dakikamı almadı bunu yazmak. Planlamadan, etmeden şarkının mezurlarına uydurdum, mikrofonumu açtım ve okudum.  Birkaç grubumla paylaştım" dedi.

"OTURDUM, HEPİMİZE DERSLER VERDİM"Özellikle sosyal medyada edindiği bilgileri şarkıya adapte ettiğini ifade eden Tüzüngüç, "Evimizdeyiz, ne yapacağız ki? Gündemle ilgili bir müzik yapmak daha mantıklı geldi. Aslında mantıklı da değil, dedim ya aktı. O an öyle olması gerekti ve oldu. Hiçbir şeyi planlamadım. Belirttiğim gibi, sosyal medya o kadar elimizde ki her yerden haberler, acılar geliyor. Hepimiz bilgi patlaması yaşıyoruz. Her taraftan gelen bir sürü bilgi var. Bu bilgiler zaten kafamda o yüzden oturdum, hepimize dersler verdim. İnsanlar "En basit temel bilgi olan el yıkamaya kadar vardı iş' oldular. O yüzden bu bilgiler zaten bize sosyal medyadan akıtılmışken, ben de bunları alıp şarkıya adapte ettim. Şunların hepsini 25 dakikada karaladım ve bu çıktı. Güzel oldu herhalde" şeklinde konuştu.

ÇOK İYİ TEPKİLER ALDIMTakipçilerinden çok iyi geri dönüşler aldığını dile getiren Tüzüngüç, şarkının bir bölümünde geçen 'Hoş geldin korona' ifadesi ile ilgili ise şunları söyledi: "Aslına bakarsanız, içimin bir yerinde de bir şey var, 'Birileri orada ölüyor, sen burada şarkı yapıyorsun' diyenler olur mu dedim. Ben rastlamadım, diyen de olabilir ama şunu da söylemek istiyorum, ateş düştüğü yeri yakıyor. Dünyada kötü bir şeyin olmadığı bir dakika yok. Her olan kötü şey için biz mesleklerimizden, işlerimizden, kahkahalarımızdan vazgeçemeyiz. O yüzden bunlara olsa da kulak asmazdım ama olmaması da enteresan geldi. Velhasıl çok iyi tepkiler aldım, bir tane kötü yorum okumadım. Bir tanesi sadece demiş ki 'Hoş geldin korona denir mi? İnsanlar ölüyor'. Evet denmez ama geldin de insanlara temizliği öğrettin, bize dersler verdin diyorum. Bu bağlamda hiç alakası olmayan insanlar bile bir şeyleri sorgulamaya başladı. 'Bu dünyanın canını mı okuduk biz acaba ya, ne oldu da bizim başımıza bu geldi?' demeye başladı insanlar. O yüzden insanlarda bu ampulü yaktığı için, birazcık aslında hoş geldi."

ŞARKI İLE ELLERİNİ YIKARKEN KLİP ATANLAR OLUYOREllerini yıkayıp kendisine klip gönderen insanlar olduğunu söyleyen Doğanay Tüzüngüç, "Bu bağlamda farkındalık demeyeyim de olayı belki biraz korkunç halden çıkarıp sevimli bir hale getirip, belki böyle pembe pamuğa sarıp sunabildim diye düşünüyorum. Ama genel olarak şarkının farkındalık yarattığı konusuna katılmıyorum. İnsanlar zaten farkına vardılar pek çok şeyin. Şarkıya pek çok eğlenceli klip çekip yollayanlar oluyor hatta bir takipçim de demiş ki, herkesin evinde bol bol vakti var. İnsanlar klipler çeksin, bir montaj yapalım, yarışma yapalım gibi şeyler. Onu da yapmayı düşünüyorum. Tepkiler çok güzel. İnsanlar şarkıyı da beni de sevdiler. Beni tanımamalarına rağmen, kişiliğim hakkında çıkarımlar yaptıracak kadar çok beğenilmiş şarkı. Ben bu şarkı bu kadar niye patladı onu bilmiyorum ama herkesin ne kadar beğendiğine inanmakta zorlanıyorum. Sözleri de isteyenler oluyor" ifadelerini kullandı.  Konuşmasının sonunda ise Tüzüngüç, sağlık çalışanlarına da destek mesajı vererek, "Ben buradan samimiyetimle bütün sağlık çalışmalarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ben 9'u beklemiyorum, onları şu anda alkışlıyorum. Lütfen ihtiyaçları olan her ne varsa da bir an önce verilsin" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------------------Doğanay Tüzüngüç'ün korona şarkısını söylemesi-Doğanay Tüzüngüç'ün soruları yanıtlaması-Şarkı eşliğinde takipçilerinin çektiği bazı videolar

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Serdar Ortaç Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 18:48:14. #1.14#
title