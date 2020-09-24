Korona salgınında kuralları dansla anlattılar
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Korona salgınında kuralları dansla anlattılar

24.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:55
Korona salgınında kuralları dansla anlattılar

El Salvador'da dansçılar korona virüs salgınında uyulması gereken kuralları, renkli dans gösterileri ile anlattı.

El Salvador'da dansçılar korona virüs salgınında uyulması gereken kuralları, renkli dans gösterileri ile anlattı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da gösteri dansçıları korona virüs salgınına ilişkin farkındalığı arttırmak için farklı bir yola başvurdu. Yakalık 100 kadar yerel dansçı, halkın korona virüs salgınında uyması gereken kuralları dans gösterisi ile anlattı. Dansçılar rengükli kıyafetleri ve eğlenceli dansları ile halkı, korona virüs salgını boyunca toplu taşıma kullanmamaları uyarısında bulundu.

El Salvador Kültür Bakanı Suecy Callejas, projeye "Sanatçılar Eylemde" adını verdikleri ifade ederek, "Maske kullanmalı, ellerinizi yıkamalı, sosyal mesafeyi korumalıyız" dedi.

Dansçılar, kentin yoğun olan otobüs durakları, meydanlar gibi alanlarda etkinliklerine devam edecek. Proje ile halkın, önlemlerin günlük hayatın bir parçası olarak öğrenmesi amaçlanıyor. - SAN SALVADOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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