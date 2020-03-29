Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi.

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlerde bulunmaları yasaklanmıştı. Yasağa rağmen aileler çocukları ile birlikte pazara çıktı.

Tüm dünyayı etkisi almaya devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlere aileleri ile de olsa bulunmaları yasaklamıştı. Bu karara rağmen Bahçelievler'deki bir pazar yerine bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Çocuklar aileleri ile birlikte pazarda dolaşıp alışveriş yaptı.

Korona virüsü tedbirleriyle ilgili konuşan Yenibosna pazar pazarı sorumlusu Ali Çelik " İçişleri Bakanlığımızın verdiği genelgeye göre üçer metre ara tezgahlar kuruldu, esnaflarımızın ve halkımızın gıdaları daha hijyenli almaları için. Şuan zaten tezgahlarda seçme falan yapılmıyor. Esnafımız tarafından kaç kilo istiyorlarsa veriliyor. Vatandaşlarımız buraya ihtiyaçlarını karşılamak için çıktı sadece normalde burada iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette olurken şuan vatandaşlar oldukça seyrek ve ihtiyaçlarını alıp hemen eve gidiyorlar." Dedi. Çocuklarla ilgili pazar yasağı ile ilgili olarak ise " şuan bugün itibariyle çocukları pazarlarda göremiyoruz. Geçen hafta herkes çocuklarıyla birlikte geliyordu. Burada görülen az sayıda çocuklu aileleri de uyarmak üzere çıkıp esnaflarımız da çocukları tezgahlara yaklaştırmamaları konusunda uyaracağız" dedi.

Kaynak: İHA