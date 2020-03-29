Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi - Haber
Bahçelievler, Yenibosna

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi.

29.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:59
Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlerde bulunmaları yasaklanmıştı. Yasağa rağmen aileler çocukları ile birlikte pazara çıktı.

Tüm dünyayı etkisi almaya devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlere aileleri ile de olsa bulunmaları yasaklamıştı. Bu karara rağmen Bahçelievler'deki bir pazar yerine bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Çocuklar aileleri ile birlikte pazarda dolaşıp alışveriş yaptı.

Korona virüsü tedbirleriyle ilgili konuşan Yenibosna pazar pazarı sorumlusu Ali Çelik " İçişleri Bakanlığımızın verdiği genelgeye göre üçer metre ara tezgahlar kuruldu, esnaflarımızın ve halkımızın gıdaları daha hijyenli almaları için. Şuan zaten tezgahlarda seçme falan yapılmıyor. Esnafımız tarafından kaç kilo istiyorlarsa veriliyor. Vatandaşlarımız buraya ihtiyaçlarını karşılamak için çıktı sadece normalde burada iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette olurken şuan vatandaşlar oldukça seyrek ve ihtiyaçlarını alıp hemen eve gidiyorlar." Dedi. Çocuklarla ilgili pazar yasağı ile ilgili olarak ise " şuan bugün itibariyle çocukları pazarlarda göremiyoruz. Geçen hafta herkes çocuklarıyla birlikte geliyordu. Burada görülen az sayıda çocuklu aileleri de uyarmak üzere çıkıp esnaflarımız da çocukları tezgahlara yaklaştırmamaları konusunda uyaracağız" dedi.

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haber
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haber
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Acun Ilıcalı Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Basketbolcu Yılmaz Vural Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: Korona pazarı ve pazarcıları etkiledi...Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:09:36. #1.15#
title