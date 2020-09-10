Korona önlemli tatil
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Korona önlemli tatil

Oyuncu Timur Acar ve eşi Eda Özerkan yaz tatiline yazlık yerlerin boşalmasının ardından çıktı

Korona önlemli tatil
10.09.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:59

Acar ve Özerkan çifti kızları Eliz ile birlikte özel bir katamaran ile Ege kıyılarına gitti. Pandemi sürecini oldukça dikkatli geçiren çift yine de tedbiri elden bırakmayarak özel bir yat ile Fethiye, Marmaris,Bozburun,Datça'nın cennet koylarına demir attı. Kaklabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan aile, bakir koylara demir atarak denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: Snob Magazin

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