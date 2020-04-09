Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi
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Dinçer Orkan, Karesi, Yerel

Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sokağa çıkma yasağı olan gencin isteği üzerine doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

09.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:46
Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

BALIKESİR - Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sokağa çıkma yasağı olan gencin isteği üzerine doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Başkan Orkan telekonferans aracılığı ile gencin doğum gününü kutladı ve ekipleri vasıtası ile hediye gönderdi.

Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kentte alınabilecek tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatlarıyla her gün sahada çalışmalar yürüten Karesi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşları da ihmal etmiyor.

Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kentin temizliği ve hijyeni için gerekli çalışmaları yürütürken sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar içinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Karesi Belediyesi, İletişim Merkezi 444 99 10 ve Vefa Sosyal Destek Grubu'yla kentte çalışmalar yürütüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki bir gençten gelen isteği cevapsız bırakmadı ve doğum gününü kutladı.

Hediyesi Karesi'den

Kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması gerçekleştiremeyeceğini ifade eden genç için sürpriz bir kutlama yapılması talimatını veren Başkan Orkan, kutlamaya telekonferans yoluyla bağlanarak gence mutlu yıllar diledi. Pastanın mumlarının söndürülmesinin ardından genci alkışlayan Başkan Orkan, orada bulunan ekipler aracılığıyla hediyesini göndermeyi de ihmal etmedi. Genç kız ve ailesi, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a gerçekleştirilen sürpriz doğum günü için teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Orkan: Gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ülkenin gencinden yaşlısına yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için topyekün bir seferberlik içinde olduğunu vurguladı. Başkan Orkan, "Devletimiz, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri diğer ülkelere baktığınız zaman en erken alan ülkelerden biri olma noktasında. Sokağa çıkma kısıtlaması ilk başladığı zaman ekiplerimizle birlikte 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ihtiyaçları için seferber olmuştuk. Karesi Kaymakamlığımızın koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla da bu yardımların sağlanması noktasında hemşehrilerimize yardımcı olduk. Şimdide yine devletimizin almış olduğu karar doğrultunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimiz için neler yapabiliriz noktasında çalışırken bize sosyal medya üzerinden ulaşan bir gencimizin isteğini karşılıksız bırakmak istemedik. Ekiplerimizle evine pastasını ve hediyesini yolladık, bende kendisini telefonla arayarak kutladım. Umarım doğum gününde evde biraz olsun bile canı sıkıldıysa kendisini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Herkesin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev başındayız" dedi.

Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaynak: İHA

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Korona önlemleri kapsamından evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi
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