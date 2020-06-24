Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi
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Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, korona virüs ile verdiği mücadeleye devam ediyor.

Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi
24.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:29

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, korona virüs ile verdiği mücadeleye devam ediyor. Hernandez'ın doktoru Yarbay Juan Diaz, Honduras Devlet Başkanına oksijen tedavisi yapıldığını söyledi.

Dünya genelinde korona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Korona virüs, spordan sanata çok sayıda ünlünün yanı sıra farklı ülkelerdeki bazı siyasetçilerde de tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde korona virüs tespit edilen Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Başkent Tegucigalpa'daki askeri hastanede çalışan doktor Yarbay Juan Diaz'ın basın mensuplarına Hernandez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hernandez'in doktoru, Honduras Devlet Başkanının hastaneye kaldırılmasının ardından oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi. Diaz, Devlet Başkanı Hernandez'in sağlık durumunun istikrarlı olmadığını ifade ederek "Devlet Başkanı durumunun bazen iyi, bazen de nefes darlığı çekiyor ve ateşi yükseliyor" dedi.

Herrnandez ile eşi ve Hernandez2in iki yardımcısında geçtiğimiz hafta korona virüs tespit edilmiş ancak, Hernandez, smeptomlarının hafif olduğunu ifade ederek çalışmalarını evinden sürdürmeye başlamıştı. Durumu ağırlaşan Hernandez daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Honduras'ta korona virüs toplam vaka sayısı 13 bin 943'e yükselirken, 405 kişi de hayatını kaybetmişti. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İHA

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