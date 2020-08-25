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Korona nedeniyle turizmde 120 milyon istihdam tehdit altında

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl, dünya çapında turizm sektöründe çalışan 120 milyon kişinin işinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Korona nedeniyle turizmde 120 milyon istihdam tehdit altında
25.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:09

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl, dünya çapında turizm sektöründe çalışan 120 milyon kişinin işinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, korona virüs salgınının turizm sektörüne etkileri ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, korona salgını nedeniyle dünya çapında sınırların kapanmasıyla oteller de kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. Yılın ilk 5 ayında uluslararası turist sayısının yüzde 56 düştüğü kaydedilen raporda, yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 78'e kadar ulaşabileceği belirtildi. Raporda, turizm ihracat gelirlerinde 910 milyar ile 1.2 trilyon dolar arasında bir kayıp yaşanabileceği vurgusu yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuya ilişkin açıklamasında, "Kriz, gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok. Ancak gelişmekte olan ülkeler turizme büyük ölçüde bağımlı olduğu için acil bir durum söz konusu" diyerek salgın nedeniyle bu yıl dünya çapında turizmde sektöründe çalışan 120 milyon kişinin işinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

"En fazla kadınlar ve gençler etkilenecek"

BM Turizm Örgütü (UNWTO) Pazarlama Sorumlusu Sandra Carvao, turizm işletmeleri küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu için bu özellikteki işletmeler adına yıkıcı bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, "Sektörde iş kaybından en çok kadınlar ve gençler etkilenecektir. Turizm sektörünün yarısından fazlasında kadın çalışanlar istihdam edildiği için de en çok kadın çalışanları etkileyecektir" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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