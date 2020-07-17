Korona nedeniyle İdlib ve Zeytin Dalı bölgesi arasındaki yollar kapatıldı Suriye'nin Zeytin dalı bölgesi ve İdlib arasında sınırları korona virüs nedeniyle kapatıldı.

Suriye'nin Zeytin dalı bölgesi ve İdlib arasında sınırları korona virüs nedeniyle kapatıldı. İdlib'te korona virüs vaka sayısı 11'e yükseldi.

Suriye'de korona virüs yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında Zeytin Dalı bölgelesi ve İdlib arasında sınırlar ve geçiş kapıları kapatıldı. İdlib'te toplam korona virüs vaka sayısının 11'e ulaşmasıyla Suriye Milli Ordusun'daki yetkililer Zeytin Dalı bölgesi ile sınırları kapattı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin Cindires ve çevresinde bulunan köy ve ilçeleri kapsıyor. SMO yetkilileri Zeytin Dalı bölgesindeki sakinlerin korona virüsten etkilenmemesi için böyle bir karar verdikleri belirlendi. Yerel kaynaklara göre sınır ve geçiş kapıları sadece sivillerin dolaşımına kapatılacak ancak gıda maddeleri, sağlık ekipleri, sağlık yardımları ve acil durumlarda için izin verilecek.

Öte yandan, Suriye'de toplam korona virüs vakas sayısı 477'ye yükselirken ölü sayısı 22 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA