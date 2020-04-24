Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip - Haberler
Erzurum, Güncel, Haber

Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip

ERZURUM'un çeşitli eğlence mekanlarında sahne alırken covid-19 salgını nedeniyle programları iptal edilen müzisyenler, bu kez dertlerini anlatmak için evlerinde çektikleri görüntülerle ortak bir klip hazırladı.

24.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:49
Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip

ERZURUM'un çeşitli eğlence mekanlarında sahne alırken covid-19 salgını nedeniyle programları iptal edilen müzisyenler, bu kez dertlerini anlatmak için evlerinde çektikleri görüntülerle ortak bir klip hazırladı. Müzisyenlerden Taha Topal, "Biz sizin duygularınıza tercüman olduk siz de bizim mikrofonumuz olun" dedi.

Erzurum'daki eğlence mekanlarında, düğünlerde çalışan müzisyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldı. Mart ayıyla birlikte programları iptal edilen müzisyenler yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmek için klip hazırladı. Söz ve müziğini Taha Kotan'ın yaptığı 'müzisyen mağdur olmasın' şarkısını Onur Çelebioğlu, Habip Çemç, Rıdvan Akkuzu, Eta Kotan, Celil Çağrı Akıncı, Simge Canlı, Abdullah Zengin, Rıdvan Adede, Nida Bayarslan, Mahmut Kıvanç, Kubilay Perdakçıoğlu seslendirdi. 

Müzisyenlerin mağdur olmamasını isteyen sanatçılar, "Biz müzik emekçisiyiz, biz gönül temsilcisiyiz/ İnsanların hem iyi hem de kötü gününde biz varız/ Şarkısıyla türküsüyle derdini anlatanlarız/ Hali ahvalimiz belli, dinleyen bizi anlasın/ Virüs belası yüzünden müzisyen mağdur olmasın" dizelerini evlerinden okuyup, kamerayla kayda alarak klip haline getirdi. 

Müzisyenler adına açıklama yapan Taha Topal, "Hayatı boyunca tüm emeğini sahnelere vermiş, insanları mutlu etmek için sevdiği şarkıları, türküleri çalmış, insanların hem iyi hem de kötü gönüllerinde yanlarında olmuş gönül temsilcileriyiz biz. Özlediğiniz şarkı ve türküleri tekrar çalıp söyleyebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Biz sizin duygularınıza tercüman olduk siz de bizim mikrofonumuz olun" dedi. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Haberler
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Erdoğan imzaladı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı dahil birçok koltuğa yeni isim atandı Haberler
Erdoğan imzaladı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı dahil birçok koltuğa yeni isim atandı
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı Haberler
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Hadise Halil Sezai Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa 23 Nisan İstiklal Marşı
Şu an buradasınız: Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 09:08:47. #1.15#
title