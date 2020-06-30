Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar Silifke'de çocuklar, korona virüs nedeniyle denize gidemeyince bir köylünün çocukları için havuza dönüştürdüğü römork kasasında serinliyor Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs nedeniyle denize gidemeyen köy...

Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar

Silifke'de çocuklar, korona virüs nedeniyle denize gidemeyince bir köylünün çocukları için havuza dönüştürdüğü römork kasasında serinliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs nedeniyle denize gidemeyen köy çocukları, havuza dönüştürülen traktör römorkunda maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak suya girip serinliyor.

İlçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde yaşayan Mustafa Yasin Bulut, kızı Zeynep'in deniz sevdası nedeniyle traktör kasasını gezici havuz yaptı.

Geçimini çiftçilikle sağlayan kızının denize gitme isteğini korona virüs nedeniyle yerine getiremeyen Bulut, traktör kasasını havuz yapıp hem kızına hem de köydeki diğer çocuklara yüzme imkanı sundu.

Gerek köy içerisinde gerekse tarlaya giderken kullandıkları traktörün kasasını havuza çevirip "gezici havuz" adını verdikleri seyyar yüzme havuzunda ise çocuklar hem maske takıp hem de sosyal mesafeye uyarak yüzüp gönüllerince eğleniyorlar.

Korona virüs nedeniyle kızının gözü önünde güvenle yüzebileceği bir çare aradığını ve traktör kasasını yüzme havuzuna çevirmeye karar verdiğini ifade eden Bulut, "Korona virüsten dolayı denize gidemiyoruz. Çocuklarımız korkuyorlar. Çocuklarımızda serinlemek istiyor. Onları mutlu etmek için böyle bir çözüm bulduk. Maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak traktör havuza giriyorlar" dedi.

Traktör kasasında yüzmenin tadını çıkaran Zeynep Bulut ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Önceleri denize gidebiliyorduk. Ama bu sene korona virüs yüzünden denize gidemiyoruz. Bende babamdan traktör havuz yapmasını istedim. Bu sayede traktör havuza girip serinliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA