Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar

Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar Silifke'de çocuklar, korona virüs nedeniyle denize gidemeyince bir köylünün çocukları için havuza dönüştürdüğü römork kasasında serinliyor Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs nedeniyle denize gidemeyen köy...

30.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:32

Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar

Silifke'de çocuklar, korona virüs nedeniyle denize gidemeyince bir köylünün çocukları için havuza dönüştürdüğü römork kasasında serinliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde korona virüs nedeniyle denize gidemeyen köy çocukları, havuza dönüştürülen traktör römorkunda maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak suya girip serinliyor.

İlçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde yaşayan Mustafa Yasin Bulut, kızı Zeynep'in deniz sevdası nedeniyle traktör kasasını gezici havuz yaptı.

Geçimini çiftçilikle sağlayan kızının denize gitme isteğini korona virüs nedeniyle yerine getiremeyen Bulut, traktör kasasını havuz yapıp hem kızına hem de köydeki diğer çocuklara yüzme imkanı sundu.

Gerek köy içerisinde gerekse tarlaya giderken kullandıkları traktörün kasasını havuza çevirip "gezici havuz" adını verdikleri seyyar yüzme havuzunda ise çocuklar hem maske takıp hem de sosyal mesafeye uyarak yüzüp gönüllerince eğleniyorlar.

Korona virüs nedeniyle kızının gözü önünde güvenle yüzebileceği bir çare aradığını ve traktör kasasını yüzme havuzuna çevirmeye karar verdiğini ifade eden Bulut, "Korona virüsten dolayı denize gidemiyoruz. Çocuklarımız korkuyorlar. Çocuklarımızda serinlemek istiyor. Onları mutlu etmek için böyle bir çözüm bulduk. Maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak traktör havuza giriyorlar" dedi.

Traktör kasasında yüzmenin tadını çıkaran Zeynep Bulut ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Önceleri denize gidebiliyorduk. Ama bu sene korona virüs yüzünden denize gidemiyoruz. Bende babamdan traktör havuz yapmasını istedim. Bu sayede traktör havuza girip serinliyoruz" dedi.

Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir Haber
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor Haber
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı Haber
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı Haber
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Karar
Şu an buradasınız: Korona nedeniyle denize gidemeyince traktör kasasında havuz keyfi yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 09:32:38. #1.14#
title