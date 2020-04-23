Korona nedeniyle ailesinden uzak kalan çocuklar bayramı balkonlardan kutladı
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Korona nedeniyle ailesinden uzak kalan çocuklar bayramı balkonlardan kutladı

Korona Virüs nedeniyle ailesini göremeyen polis, asker ve sağlık çalışanlarının çocukları 23 Nisan Bayramını balkon ve pencerelerden kutladılar.

23.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:39
Korona nedeniyle ailesinden uzak kalan çocuklar bayramı balkonlardan kutladı

Korona Virüs nedeniyle ailesini göremeyen polis, asker ve sağlık çalışanlarının çocukları 23 Nisan Bayramını balkon ve pencerelerden kutladılar. Korona nedeniyle ailelerini göremeyen çocuklar balkon ve pencerelerden konuştu.

Korona virüs nedeniyle ailesini göremeyen polis, asker ve sağlık çalışanlarının çocukları 23 Nisan Bayramı'nı evlerinde kutluyor. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklar için 23 Nisan Bayramını daha eğlenceli hale getirebilmek için çalışma yaptı.

Etkinlik kapsamında gün boyunca Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarında belediye hoparlörlerinden çocuklar için "Hayat Bayram Olsa" şarkısı çalındı. Şarkı çaldığı esnada sağlık çalışanlarının çocukları ve diğer vatandaşlar da balkonlara çıkıp şarkıya eşlik ederek onlar için sokağa gelen sağlık ve zabıta ekiplerini alkışladılar.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ve 37 gündür evlatlarıyla görüşemeyen Paramedik Senay Kartal, evlerinin önüne gelerek çocuklarının 23 Nisan Bayramını kutladı.

Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı açıklamada, "Pandemi başlangıcından beri tüm sağlık çalışanlarımız servislerde, yoğun bakımlarda, acillerde, 112'lerde ve özellikle filyasyon ekibi olarak herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gelemiyor, onlara tahsis edilen otellerde ve ayrılmış yerlerde kalıyorlar. Bu sebeple de çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Bizde bu sebeple 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik. Hem bugün evlerinde kalan halkımızın 23 Nisanını kutlayacağız. Hem sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bayramını kutlayacağız" dedi.

37 gündür çocuklarını göremiyordu

112 Paramedik çalışanı Senay Kartal ise, "Bu zorlu süreçlerde biz sizler için sahalardayız devamlı olarak çalışmaktayız görevimizin başındayız. Bu durumdan dolayı da çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz onların sağlığı, herkesin sağlığı ve kendi sağlığımız için. Bizler sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Dediğimiz gibi bizler çocuklarımızdan ayrıyız bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tek başımıza kutluyoruz, onlarsız buruk bir şekilde geçiyor. Buradan herkese tek çağrımız var sosyal mesafemizi koruyalım lütfen evde kalalım. 37. gündeyiz, 37 gün önce anneme bıraktık. Orada kendileri kalıyorlar, bende işime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balkondan konuştular

Senay Kartal'ın kızı Beste Kartal ise, "9 yaşındayım, annem sağlıkçı babam polis onları çok özledim. Onlar sizin için çalışıyor, sizde bizim için lütfen evde kalın" derken Derin Kartal ise, "Annem sağlıkçı, babam polis onları çok özledim. Onlar sizin için çalışıyor, lütfen sizde evde kalın" ifadelerini kullandı.

Annesi Edirne Devlet Hastanesinde hemşire olan Nehir Sütlü balkondan seslenerek, "14 yaşındayım, korona başladığından beri annemi babamı göremiyorum. Annem sağlık çalışanı, babam asker onlar sizin için çalışıyorlar lütfen sizde bizim için evde kalın" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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