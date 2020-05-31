Korona nedeni ile kadınların kazanımları onlarca yıl geriye gidebilir
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Korona nedeni ile kadınların kazanımları onlarca yıl geriye gidebilir

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle kadınların işlerini kaybetme oranının erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Korona nedeni ile kadınların kazanımları onlarca yıl geriye gidebilir
31.05.2020 00:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:26

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle kadınların işlerini kaybetme oranının erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kadınların evde geleneksel rollerine geri dönmeye başladığını ifade ederek cinsiyet eşitliği konusunda elde edilen kazanımların onlarca yıl geriye gidebileceğini belirtti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeni ile kadınlar çocuk bakımı ve işlerini daha fazla üstlenmeye başladı. Araştırmada ayrıca salgın nedeni ile kadınların işlerini kaybetme oranının erkeklere göre daha fazla olduğunu ortaya çıktı. Uzmanlar, kadınların salgın nedeni ile cinsiyet eşitliği konusunda elde ettiği kazanımları geriye götürme riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, araştırma sonucunda Avrupa'da cinsiyet eşitsizliğinin salgın nedeni ile güçlendiğini açıklarken, salgının ekonomik ve sosyal yansımalarının kadınlar için çok daha ağır olduğunu ifade etti. Araştırma, salgının kadınları tekrardan evde geleneksel rollere itme tehlikesi taşıdığını ortaya koydu.

Fawcett Society Yöneticisi Sam Smethers, yaptığı açıklamada hükümetin müdahalede bulunmaması halinde "kadınların işyerinde eşitliği meselesi kriz nedeniyle onlarca yıl geriye gidecek" ifadesini kullandı. Erkeklerin işe döneceği ve kadınların evde kalacağı iki kademeli bir işyeri ihtimalinden söz eden Smethers, "Kadınların iş gücüne katılımı konusunda bugünkü aşamaya gelmemiz 20 yıl aldı, ama bu durum birkaç ayda geriye gidebilir" dedi.

Mevcut cinsiyet eşitsizlikleri artacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan UCL Üniversitesi ile Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) tarafından yapılan araştırma, çocuk sahibi kadınların işlerini daimi bir şekilde kaybetme veya iş bırakma ihtimalinin yüzde 47'den daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırma, kadınların daha fazla çalıştığı hizmet ve perakende satış sektörünün krizden en fazla etkilenen sektör olduğu belirtildi.

İngiltere Kadın Bütçe Grubu'ndan Dr. Sara Reis, yaptığı açıklamada kadınların salgın nedeni ile çıkan krize ekonomik olarak daha dezavantajlı bir konumdan başladığını ifade etti. Reis, krizin kadınların gelirini ve istihdam olanaklarını olumsuz etkileyeceğini dile getirirken, ücret farkları da dahil olmak üzere mevcut cinsiyet eşitsizliklerini artıracağını vurguladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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