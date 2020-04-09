Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı

Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı -Doktor çift yüzüklerini eldivenden yaptı, çiçeği kantinden aldı Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren doktor çift, görev yaptıkları hastanenin acil servisinde nişanlandı.

09.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:29
Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı

Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı

-Doktor çift yüzüklerini eldivenden yaptı, çiçeği kantinden aldı

SİVAS - Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren doktor çift, görev yaptıkları hastanenin acil servisinde nişanlandı.

Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde görevli doktor çift, hastanenin acil servisinde mesai arkadaşlarının hazırladığı program ile temsili olarak nişanlandı. Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çiftinin temsili nişan yüzüklerinin takılması ve kurdele kesimi mesai arkadaşları tarafından gerçekleştirdi. Evlilik yolunda ilk adımı acil serviste atan doktor çift mutluluklarını mesai arkadaşlarıyla paylaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kuyumcuların kapalı olmasından dolayı yüzük alamayan doktor çift, eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü taktı. Düğünü yaz aylarında yapmayı planlayan doktor çift, 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak nikah ile evlenecek.

Nişan çiçeğini hastane kantininden aldığını belirten Dr. Alaeddin Berkem Cilli, temsili nişan töreninin kendiler için bir güzel bir anı olduğunu söyledi. Cilli, "Biz normalde önümüzdeki aylarda düğün ve nişan yapmayı planlıyorduk ama Covid'in ne kadar süreceği belli olmadığı için bu günlerde en azından bir nikahımızı yapmaya karar verdik. Covid bitince de düğün yapacağız. 'Ailelerinizin uzakta olduğu için isteme yapamayacaksınız, nişan yapamayacağız en azından temsili tören yapalım' diye arkadaşlarımız ile konuştuk aramızda. Sonra hızlıca planladık ve acilde böyle bir şeyler yaptık. Yüzükte hemen planlayıp karar verdiğimiz için yüzükleri eldivenden yaptık. Çiçekleri hastane kantininden aldık. Bizim açımızdan yapacak pek bir şey yok, biz çalışmak zorundayız. Bizim zamanımız yarı yarıya ev ve acilde geçiyor. Başka yerde çok olmuyoruz. İş arkadaşlarımızı da ailemizden çok daha fazla görüyoruz. Güzel bir anı oldu bizim için"dedi.

Arkadaşları tarafından yapılan temsili nişan töreninin kendisini mutlu ettiğini belirten Dr. Kardelen Turan, kuyumcular kapalı olduğu alyanslarını alamadıklarını ve eldivenden yüzük yaptıklarını söyledi. " Kuyumcular açık olmadığı için alyanslarımızı dahi alamadık. Pazartesi günü nikah planlıyoruz. Ailelerimiz uzakta olduğu için yapamadık isteme törenimizi o yüzden iş arkadaşlarımız ile ailelerimiz gibi temsili bir nişan töreni yaptılar. Bizimde içimizde kalmamış oldu, çok mutlu olduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, hastalarımız için. Bu sürecinden olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Birkaç ay içerisinde bu süreç sonuçlanacak ve herkes eski hayatına dönebilecek diye umut ediyorum. Kendimizi de bu süreçte olabildiğince dikkat ediyoruz. Bizim ilişkimiz acil serviste başladı. Zamanımızın çoğu acil serviste geçiyor, bizim için hiç sıkıntı değil. Hatta çok güzel bir hatıra oldu gelecek için" dedi.

Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı

Kaynak: İHA

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Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı
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