Korona mağduru servis şoförlerine bin 375 liralık destek
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Korona mağduru servis şoförlerine bin 375 liralık destek

10.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:19
Korona mağduru servis şoförlerine bin 375 liralık destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına bin 375 liralık destek verdiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına bin 375 liralık destek verdiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları'nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020 - 2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ayrıca araç başına bin 375 liralık destek sağlandığını belirtti. Başkan Güngör, "Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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