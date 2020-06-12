Korona küreselleşmenin sonu mu olur?
Korona küreselleşmenin sonunu getirir mi? Normalleşmeye dönüş mümkün mü, eğer mümkünse, hangi normalleşmeye? Dünyanın korona sonrasında nasıl bir görünüm alabileceğini siyasal bilimciler ve ekonomi uzmanlarına sorduk ve çok farklı yanıtlar aldık.
12.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:13
Korona küreselleşmenin sonunu getirir mi? Normalleşmeye dönüş mümkün mü, eğer mümkünse, hangi normalleşmeye? Dünyanın korona sonrasında nasıl bir görünüm alabileceğini siyasal bilimciler ve ekonomi uzmanlarına sorduk ve çok farklı yanıtlar aldık.
Kaynak: DailyMotion.com