Korona küreselleşmenin sonu mu olur? Korona küreselleşmenin sonunu getirir mi? Normalleşmeye dönüş mümkün mü, eğer mümkünse, hangi normalleşmeye? Dünyanın korona sonrasında nasıl bir görünüm alabileceğini siyasal bilimciler ve ekonomi uzmanlarına sorduk ve çok farklı yanıtlar aldık.

Korona küreselleşmenin sonunu getirir mi? Normalleşmeye dönüş mümkün mü, eğer mümkünse, hangi normalleşmeye? Dünyanın korona sonrasında nasıl bir görünüm alabileceğini siyasal bilimciler ve ekonomi uzmanlarına sorduk ve çok farklı yanıtlar aldık. Kaynak: DailyMotion.com