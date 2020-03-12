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Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı...

Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı yazdı Viyana'dan Prag'a geçerken sınırda korona testine tabi tutulan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, kendi yazdıkları korona şarkısını hep bir ağızdan söylediler Nilüfer Kadın Korosu Başkanı Doktor...

12.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı...

Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı yazdı

Viyana'dan Prag'a geçerken sınırda korona testine tabi tutulan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, kendi yazdıkları korona şarkısını hep bir ağızdan söylediler

Nilüfer Kadın Korosu Başkanı Doktor Aysel Gürel, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilere, ses kayıtlarına sosyal medyadaki kanıtlanmamış paylaşımlara itibar edilmemesini istedi

BURSA - Türkiye'nin yanısıra dünyanın önemli şehirlerinde verdikleri konser ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Nilüfer Kadın Korosu Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde koronavirüs kontrollerine tabi tutuldu. Avusturya Çekya sınırındaki kontrolden temiz çıkan koro üyeleri, seyahat sırasında kendi yazdıkları koronavirüs şarkısını hep bir ağızdan söylediler. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Nilüfer Kadın Korosu Viyana ve Prag'da konser vermek için Bursa'dan yola çıktı. Koro, aylar öncesinden planlanan yurtdışı programı kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıktı. Ekip üyeleri tüm tedbirlerini aldı.

Nilüfer Kadın Korosu Başkanı Aysel Gürel,,Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşantının normal devam ettiğini, tek bir maskeli kişinin dahi olmamasının dikkatlerini çektiğini söyledi. Kendi tedbirlerini alan üyeler Viyana'daki konserin ardından Çek Cumhuriyeti'ne geçerken sınırda kontrolden geçirildiler.

Herhangi bir sıkıntı yaşamayan grup üyeleri, Prag'a doğru seyrederken, otobüste kendi besteledikleri korona şarkısını seslendirdiler. Otobüste renkli görüntüler ortaya çıkarken ekip Prag'da da bir konser verdi.

Koro Başkanı Doktor Aysel Gürel, "Eğer zorunlu olarak yurtdışına çıkacaksanız elbette hijyene dikkat etmenizde fayda var.Zorunlu değilseniz,gönlünüzün rahat olması adına yurtdışına çıkmayın.

Aslında bilinçli olmamız gereken konu;sadece koronavirus de değil her türlü hastalıklara karşı her zaman hijyenik şartlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bizler Nilüfer Kadın Korosu olarak farkındalık yaşatmak ve bilinçlenme adına ;sosyal medyada,whatsappda kaynağı belli olmayan,doğruluğu kanıtlanmamış, yalan yanlış bilgilere, ses kayıtlarına itibar edilmemesini, bunların paylaşılmamasını rica ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; doğruluğu kanıtlanmamış bu tür provakatif paylaşımlar insanlarda psikolojik bozukluklara yol açmaktadır. Lütfen,ülkemiz insanlarını düşünüyorsanız;bu tür kasti,kötü niyetli paylaşımları, paylaşarak alet olmayınız. Unutmayalım ki hijyen,sadece koronavirüs de değil,her zaman her yerde gerekli. Bugün koronavirüs yarın başka bir hastalık" diye konuştu.

Ekip üyelerinin besteleyip söyledikleri şarkının sözleri ise şöyle: "Koronodan kontrolden geçtik. Çok şükür sapasağlam çıktık. Çok şükür sapasağlam çıktık. Haydı Korona herkes kendi yoluna, koromuza sakın ola yaklaşma.

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Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı...

Kaynak: İHA

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Korona korosu....Dünyayı fetheden Nilüfer Kadın Korosu Avrupa turnesinde koronavirüs için şarkı...

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