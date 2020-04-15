Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi
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Motosiklet, Türkiye, Kilis, Güncel

Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaya başladı.

15.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:54
Korona korkusunun dize getiremediği motosiklet sürücüleri denetimlerle yola geldi

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te artan denetimlerle vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yapıyor. 50 bin aracın bulunduğu kentte 25 bin motosiklet bulunuyor. Kilis'te, daha önce 3-4 kişinin bindiği motosikletler üzerinde polis ekipleri sıkı denetim yapması üzerine motosikletlere sadece sürücüler biniyor. Motosiklet sürücüleri maske takarak trafikte seyir etmelerini izin veriliyor. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralına uymaları isteyerek ateş ölçer ile vücut ısı ölçer cihazı ile ölçüyor. Motosiklet sürücüleri uygulamadan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etiller. - KİLİS

Kaynak: İHA

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