Korona korkusu mangal tutkusunu yendi
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Adana

Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

Korona korkusu mangal tutkusunu yendi Adanalılar, hafta sonu piknik yasağına bu sefer uydu.

28.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:20
Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

Adanalılar, hafta sonu piknik yasağına bu sefer uydu. Geçen hafta binlerce kişinin geldiği mesire alanları boş kaldı

ADANA - Korona virüs tedbirler kapsamında hafta sonları piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından geçen hafta mangal ve piknik mekanlarına akın eden Adanalılar, getirilen yasağa uyarak bu sefer evlerinden dışarı çıkmadı.

Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı da korona virüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. İç işleri Bakanlığı da hafta sonları mesire ve piknik alanlarının kapatılması kararı aldı.

Kebabıyla meşhur Adana'da geçen hafta bu yasak hiçe sayıldı. Adanalı vatandaşlar yasağa rağmen Seyhan Baraj Gölü çevresinde ki Adnan Menderes Bulvarı'na akın edip binlerce kişiyle birlikte mangal ve piknik yaptı.

Türkiye'de vaka sayısının 5 bin 698 kişiye ulaşmasından sonra ise bu hafta Adanalı vatandaşlar yasağa uyup evlerinden dışarı çıkmadı. Adnan Menderes Bulvarı girişini her ihtimale karşı polis kapatırken drone ile de görüntülenen bulvarda tek tük sadece araç geçtiği görüldü.

Öte yandan bulvarın orta kısımlarındaki kamelyalarda piknik yapan 3 kişiyi polis ekipleri uyardı. Polisin uyarılarına karşı 3 kişinin 'Biz sağlık çalışanıyız, hastaneden çıktık' diye cevap vermeleri dikkat çekti.

Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

Kaynak: İHA

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Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

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