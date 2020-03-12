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Korona, Konfeksiyon Sektörünün Radarında

Şubat ayında Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ikinci, Ege Bölgesi'nde ise birinci sektör olan Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü, Koronavirüsün ihracata etkilerinin sınırlı kalacağına, koronavirüs sonrasında Türk konfeksiyon sektörünün en çok tercih edilen tedarikçi konumuna yükseleceğine inanıyor.

12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Korona, Konfeksiyon Sektörünün Radarında

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türk hazır giyim sektörünün, güçlü üretim ve hammadde altyapısı, uzun yıllardır Avrupa'ya- küresel markalara üretim ve ihracat yapmaktan kaynaklanan deneyim ve know-how'ı, hızlı teslim, her şeyi üretebilme yetisi ve özgün tasarımları ile Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyanın en iyi tedarikçisi olma özelliğini sürdüreceğini dile getirdi.

Kriz Türkiye'de üretimin önemini gösterdi

Koronavirüs nedeniyle konfeksiyon üreticisi ve ihracatçısı firmaların aldıkları siparişlerde son dönemde özellikle bu hafta İtalya'daki gelişmeler sonrasında dalgalanmalar olduğunu gözlediklerini anlatan Sertbaş, "Bu durumun geçici olduğunu görüyoruz. Çin'de vaka sayılarındaki artış eğilimi düştü. Avrupa'nın kısa sürede koronavirüs ile baş edeceğine inanıyoruz. Kısa vadede ana pazarımız AB'ndeki görülen dalgalanmanın ihracatımıza etkisini öngörmekle birlikte gelişmiş pazarlarda uzun dönemde ortaya çıkması muhtemel yeni tedarik modelleri nedeniyle ülkemizin daha güçlü bir tedarikçi olarak öne çıkacağını düşünüyoruz. Dünya artık sadece maliyet odaklı üretim yapısını terk ederek artık pazara daha yakın bölgelerde üretim yapması gerektiğinin farkına varıyor. Biz de bu süreçte üretmeye ve ihracata devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın çok koordineli bir çalışma yürüttüğünü Türkiye'de koronavirüs tanısı konulmuş hasta sayısının sadece bir olduğunu hatırlatan Sertbaş, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya insanüstü gayreti nedeniyle teşekkür ettiklerini, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın bu süreçteki performansının tüm dünyada takdirle izlendiğini ifade etti.

Kamu'dan tekstil sektörüne yeni destekler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tekstil sektörü için imalatta 60 ay vadeli sabit yüzde 9 faizli, ticarette ise 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkânı sunulacağı yönündeki açıklamasının tekstil sektöründe önümüzdeki dönemde finansmana erişim kolaylaştıracağını işaret eden Sertbaş sözlerini şöyle tamamladı; "Finansal olarak her zaman güçlü ve krizlere karşı esnekliği yüksek olan Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü olarak bu ortamdan en az etkilenen ve belirsizlik ortamı sona erdiğinden avantajlı sektörlerden biri olacağına eminiz.Ticaret Bakanlığımızın ve Türk Eximbank'ın her zaman olduğu gibi bu süreçte yanımızda olacağını biliyor olmak bize güç veriyor. Sonuç olarak dünyada işler normalleştiği anda Türk konfeksiyon sektöründe üretim ve ihracat her zamankinden çok daha yoğun bir tempoya kavuşacak."

Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü ihracatı 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında artışla 3 milyar dolara ulaşırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde ihracatını yüzde 11 geliştirerek 233,5 milyon dolara taşıdı.

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Kaynak: Bültenler

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