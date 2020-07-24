Korona kilimi, otizmli çocuklar için satışa çıktı
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Korona kilimi, otizmli çocuklar için satışa çıktı

Korona kilimi, otizmli çocuklar için satışa çıktı ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan kadınların yaptığı 6 metrekarelik kilim, 'Otistik çocuklarımız sanatla mutlu olsun' sloganıyla yapılan müzayedede satışa çıktı.

Korona kilimi, otizmli çocuklar için satışa çıktı
24.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:41

Korona kilimi, otizmli çocuklar için satışa çıktı

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan kadınların yaptığı 6 metrekarelik kilim, 'Otistik çocuklarımız sanatla mutlu olsun' sloganıyla yapılan müzayedede satışa çıktı. Kilimden elde edilen gelir, kliması olmayan Otistik Bireyler Derneği'nin okuluna bağışlanacak. Aynı zamanda müzayedeye canlı yayından katılan bir otel sahibi, klima bağışında bulundu.

Antalya'daki Aydın Kanza Parkı sergi salonunda yapılan müzayede, aynı zamanda Sanatın Ustalarının Üretim İşletme ve Ticareti Kooperatifi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak da yayınlandı. Müzayedeye katılmayıp sosyal medya üzerinden takip eden bazı vatandaşlar, belirlenen hesap numarasına otistik çocukların okulu için bağışta bulundu. Müzayedede yer alan Ahmet Muhtar Kızıltan ise, kadınların faaliyetine destek olmak amacıyla Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dönem kartpostallarının orijinal halindeki gravürünü de satış için müzayedeye bağışladı.

"Bütün malzemeleri ortaya döktük"

SUKOOP Başkanı Mukadder Kavas, 'Korona virüsüne karşı sanat' sloganıyla üyelerle bir araya geldiklerini, pandemiye karşı tedbirleri de alarak atölyede kilim çalışmalarına başladıklarını anlattı. Kavas, "Atölyede toplandığımızda o gün herkes kumaşları ve ellerinde olan diğer malzemeleri getirdiler, ortaya döktük. Yıllar önce Türklerin 'saçaklama' dediği dikiş tekniğiyle örgüler yaptıklarını ele aldık. Bunun için çok parça kumaş kullandıklarını görüyorsunuz. Kayda değer ne yapabiliriz diye düşündük ve kilim yapalım dedik. Her kumaşı 40 santimetre keserek, birbiri üzerine 6 kat farklı kumaşları hazırladık. Arkadaşlarımız da evlerine bu kumaşları paylaşarak götürdüler. Her hafta atölyede toplanarak yaptıklarımızı değerlendirdik" dedi.

El emeği hazırladıkları kilimi sosyal sorumluluk çerçevesinde satacaklarını kaydeden Kavas, "Otistik Bireyler Derneği'nin okulunun ihtiyaçlarını biliyorduk. Ümit Uysal başkanımızla paylaştık ve başkanımız da memnun oldu. Destek vereceğini söyledi. Kilimden sağlayacağımız gelirle okulumuzun klimasını alacağız" diye konuştu.

"Klimamız yoktu"

Derneklerinin otizmli çocukları olan anne ve babalar tarafından 2009 yılında kurulduğunu anlatan Otistik Bireyler Derneği Başkanı Perihan Bal ise, "Çocuklarımız gerçekten özel çocuklar. Evde eğitimden uzak kaldıklarında öfke nöbetleri geçiriyorlar. Biz okulumuz için protokol imzaladığımızda hiçbir şey yoktu. Her şeyi de devletten bekleyemeyiz. SUKOOP da okulumuzu bildikleri için yardımcı oldular. Klimamız yoktu, bu sorunu el birliğiyle çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzayede sırasında canlı yayından katılan bir otel sahibi, okul için 12'lik klima bağışında bulundu. Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, kilime düğüm yapıştırarak, son dokunuşlarda bulundu.

Kaynak: İHA

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