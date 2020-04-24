Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu
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Hollanda, 23 Nisan, Haber

Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu

Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu Hollanda'dan gelen ve yurtta karantinaya alınan 344 Türk vatandaşı 23 Nisan coşkusu yaşadı Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada kaldıkları Denizli'de ki yurt binasında 23 Nisan coşkusunu...

24.04.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:03
Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu

Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu

Hollanda'dan gelen ve yurtta karantinaya alınan 344 Türk vatandaşı 23 Nisan coşkusu yaşadı

DENİZLİ - Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada kaldıkları Denizli'de ki yurt binasında 23 Nisan coşkusunu marşlar söyleyerek gösterdi. Yurt binasında görevliler ise koruyucu tulum ve maskeler ile bahçeye çıkarak erik dalı oynayarak 23 Nisan sevinci yaşadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'da kalan 344 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı tarafından dün Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 14 gün karantinada kalacakları KYK'ya ait Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Dün geceden bu yanan yurtta karantinada olan Türk kafilesi bu gece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile gerçekleştirilen etkinlikte 23 Nisan'ın yüzüncü yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. İstiklal Marşı okunarak başlayan etkinlik ardından marşlar eşliğinde devam etti. Kafile üyelerinin büyük çoğunluğu pencerelerden coşkuya eşlik etti. Bahçeye çıkan yurt görevlilerin bazıları ise çalınan erik dalı şarkısında oynadılar. Yaklaşık yarım saat süren kutlama etkinliği doktorların ateş ölçümü yapacakları yönündeki anons ile sona erdi.

Öte yandan, etkinliğin gerçekleştirildiği Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdunun Müdürü Adil Yapar ise "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 100. Yıl nedeniyle, Cevat Akşit Yurdumuzda kalan bütün misafirlerimizle İstiklal Marşımızı okuduk. Burada Covid-19 nedeniyle, Hollanda'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu misafirlerimizin iyi vakit geçirmeleri için bu tür etkinlikleri yapıyoruz, sosyalizasyon, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak. Bu vesileyle Türkiye'mizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlarım" dedi.

Korona karantinasında 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İHA

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