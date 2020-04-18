Korona kahve keyiflerine engel olamadı...Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına böyle sarkıttı
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Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, İstanbul

Korona kahve keyiflerine engel olamadı...Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına böyle sarkıttı

Korona kahve keyiflerine engel olamadı.

18.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:35
Korona kahve keyiflerine engel olamadı...Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına böyle sarkıttı

Korona kahve keyiflerine engel olamadı...Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına böyle sarkıttı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi koronavirüs salgını nedeniyle görüşemediği komşularına balkondan sarkıttığı kahveleri ikram etti.

Gaziosmanpaşa'da bir apartmanda yaşayan bir kişi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uzun süredir görüşemediği komşularına Türk kahvesi hazırladı. Dördüncü katta yaşayan kişi, alt kattaki bir komşusuna hazırladığı kahve fincanları ile lokumları, yoğurt kovalarına yerleştirerek ipe bağlayıp ulaştırdı. Komşular, uzaktan da olsa beraber sohbet edip kahve içmenin tadına vardı. Sosyal medyada, "Sosyal mesafe kurallarına uyarak komşularımıza kahve ikram ettik" sözleri ile paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi ile izlendi. Kahveyi gönderenler, "Çikolatayı unuttuk onu da gönderiyoruz" demesi izleyenleri güldürdü.

Korona kahve keyiflerine engel olamadı...Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına böyle sarkıttı

Kaynak: İHA

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