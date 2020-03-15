Korona kabusunda bugün Hiç şüphesiz hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündemi korona virüs. Çin'den yayılan virüs yönünü Avrupa'ya döndü.

Hiç şüphesiz hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündemi korona virüs. Çin'den yayılan virüs yönünü Avrupa'ya döndü. Birçok ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Hal böyle olunca Avrupa sokakları bomboş kaldı. Korona virüsü Avrupa'yı sardı. Salgın nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine yaklaştı. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı da 80 bini aştı. 67 bine yakın kişi de Şu ana kadar iyileşip taburcu oldu. Çin'de son bir günde ölü sayısı azalarak 10'a düştü. İtalya'da yeni tip korona virüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı ve Eğitim Bakan Yardımcısında da virüs tespit edildi. Ülkede ilginç görüntüler de oluştu. Karantina altındaki İtalyan halkı, balkon ve pencerelerde şarkı söyledi. Fransa'da da ölü sayısının 100'e yaklaşmasıyla birlikte kafe, restoran, sinema, market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi. Zira ülkedeki vaka sayısı son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500'e çıktı. İspanya'da virüs salgını karşısında önlemlerini artırdı. Ülkede, olağanüstü hal ilan edildi. Serbest doaşıma sınırlamalar getirildi. İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gidebilir ama pikniğe, restorana,plaja gidemez denildi. Ayrıca ohal süresince tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA