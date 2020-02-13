Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor

13.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:49

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 44 yeni vaka daha tespit edildiği açıklandı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve karantina altına alınan gemide hızla yayılması nedeniyle Japonya'da da paniğe neden olan korona virüsü ile ilgili Tokyo'dan yeni bir açıklama geldi. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, karantina gemisindeki yolculara son yapılan testlerde 44 yeni vakanın daha belirlendiği duyuruldu. Böylece Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda demirli bulunan gemideki yolcu ve mürettebatta şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 219'a yükselirken, Japonya genelinde rapor edilen toplam vaka sayısı ise 248 oldu.



Gemiden tahliye olabilir



Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato yaptığı açıklamada, gemide bulunan yaşlılar başta olmak üzere potansiyel risklere açık yolcuların testlerinin sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiyi terk etmelerine izin vermeyi düşündüklerini ifade etti. Test sonuçları negatif çıkan yolcuların hükümetin tahsis edeceği tesislerde kalacağını açıklayan Kato, söz konusu operasyona yarın ya da en kısa sürede başlayabileceklerini belirtti.



Test kapasitesi artırılacak



İlk etapta kademeli olarak, gemiye virüsü getirdiği tahmin edilen Hong Konglu yolcu ile teması tespit edilenler başta olmak üzere yaklaşık 300 yolcuya test uygulayan Japon yetkililer, vakalar arttıkça daha fazla yolcuyu virüs testinden geçirmişti. Şimdiye dek gemideki 713 kişinin test edildiği belirtilirken, test kapasitesinin günde bin yolcuya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.



Öte yandan gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Ancak gemideki korona virüsü vakası artmaya devam ederken, karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyor. - TOKYO

Kaynak: İHA