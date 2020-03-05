Korona, İtalya'dan Bosna Hersek'e sıçradı

05.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:17

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Republika Srpska entitesinde ilk korona vak'ası tespit edildi.



Bosna Hersek'teki ilk Korona virüs vak'ası, Republika Srpska Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanırken entite genelinde Korona virüsünün görüldüğü ülkelerden dönen 144 kişinin gözlem altında tutulduğu bildirildi. Republika Srpska Sağlık Bakanı Alen Şeraniç, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında hastalığın görüldüğü kişinin orta yaşlı bir erkek olduğunu ve virüsün şahsın çocuğuna da bulaştığını duyurdu. Hastanın geçtiğimiz ay İtalya'da çalıştıktan sonra ülkeye döndüğünü kaydeden Şeraniç, hastanın Banya Luka şehrindeki bir hastanede karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti. Yeni vak'alarla da karşılaşabilineceğini söyleyen Şeraniç, hastanın ailesiyle ilk irtibatın dün gece kurulduğunu ve korona virüs pozitif olan çocuğun gittiği okulda da gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı, söz konusu okulda eğitime ara verilerek çocuğun temasta bulunduğu herkesin kontrole tabi tutulduğunu söyledi.



Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadıkları Bosna Hersek Federasyonu entitesindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ise ülkenin bu kesiminde henüz korona virüs vak'asına rastlanmadığı lakin 259 kişinin gözlem altında tutulduğu ifade edildi.



Gündemde olan iki konunun korona virüs ve Avrupa'ya yönelik yeni göçmen dalgası olduğu ülkede bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da bu konuların masaya yatırılması bekleniyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA