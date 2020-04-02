Korona ile mücadeleye gençlerden destek: Günde 500 adet 'siperli maske'
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, Wuhan, Güncel

Korona ile mücadeleye gençlerden destek: Günde 500 adet 'siperli maske'

Kırıkkale Gençlik Merkezindeki görevli gençler, günde 500 adet virüse karşı ultra önlem olan "siperli maske" üreterek yoğun mesai harcıyor.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:57
Korona ile mücadeleye gençlerden destek: Günde 500 adet 'siperli maske'

Kırıkkale Gençlik Merkezindeki görevli gençler, günde 500 adet virüse karşı ultra önlem olan "siperli maske" üreterek yoğun mesai harcıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı yurt genelinde 'siperli maske' ihtiyaç haline geldi. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri de bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçti. Korona virüs ile mücadeleye tam destek veren gençler, sağlık personellerinin ihtiyacını karşılamak için günde 500 adet 'siperli maske' üretiyor. Özellikle virüse karşı ultra önlem olan bu maskelerin üretimi için yoğun mesai harcanıyor. Maskeler ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarına yetkililerce teslim edilmesi planlanıyor.

"Günlük 500 adet 'siperlik maske' üretmeye çalışıyoruz"

Korona virüs ile devletin yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Kırıkkale Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, "Şu anda hem ülkemizde hem de dünyada etkisine alan Korona virüsle devletimiz yoğun bir mücadele içerisinde. Biz de Gençlik Merkezi olarak devletimize yardımcı olmak amacıyla günlük 500 adet 'siperlik maske' üretmeye çalışıyoruz. İnşallah bu dönem de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri atlatıp yarınlara umutla bakacağız. Devletimizin buradan tüm çalışanlarına, kamu çalışanlarına ve özel sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir de buradan bir mesajımız var; 'biz sizin için çalışıyoruz, siz de sağlığınız için evinizde kalın'" dedi.

"Sağlık kurumlarını destekliyoruz"

Sağlık kurumlarını desteklemek amacıyla 'siperli maske' ürettiklerini ifade eden gençlik lideri Güleser Kutluer, "Kırıkkale, Keskin ve Yahşihan olmak üzere toplam 3 adet Gençlik Merkezi'miz bulunuyor. Bir taraftan bazı lider arkadaşlarımız 'Vefa Sosyal Destek' programında görev yapıyor. Toplam 12 lider görev yapmaktayız. Kalan kısmımız ile de burada maske üretimine başladık. Günlük ortalama 200 ve 300 adet maske üretiyoruz. Hedefimiz ise günlük 500 adet maske üretmek. 81 ilde başlatılmış olan sağlık kurumlarını desteklemek için biz de maskelerimizi üretiyoruz" diye konuştu.

"Yüz korumalı 'siperli maske' üretimine başladık"

Gençlik lideri Dursun Özer de, "Kırıkkale Gençlik Merkezleri ailesi olarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüsle mücadele örneği ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için bizler de yüz korumalı 'siperli maske' üretimine başladık. 'Vefa Sosyal Destek' grubunda gönüllü olarak görev alan liderlerimizin yanı sıra bizler de burada yüz koruyucu 'siperli maske' üretimine devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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