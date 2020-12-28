Korona ile geçen koca bir yıl
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Korona ile geçen koca bir yıl

28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:50

Kimilerine göre 2020'de Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesi ve Parazit filminin Oscar'ı kazanmasından başka iyi bir şey yaşanmadı ve milenyum başında beklenen felaket 2020'de bizi buldu.

Kimilerine göre 2020'de Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesi ve Parazit filminin Oscar'ı kazanmasından başka iyi bir şey yaşanmadı ve milenyum başında beklenen felaket 2020'de bizi buldu. 21. yüzyılın en korkunç pandemisi hepimizin hayatını etkiledi. İşte 2020'de yaşananlar...

Korona ile geçen koca bir yıl

Kaynak: DailyMotion.com

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