Korona ile geçen koca bir yıl

Kimilerine göre 2020'de Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesi ve Parazit filminin Oscar'ı kazanmasından başka iyi bir şey yaşanmadı ve milenyum başında beklenen felaket 2020'de bizi buldu.

Kimilerine göre 2020'de Trump'ın başkanlık seçimini kaybetmesi ve Parazit filminin Oscar'ı kazanmasından başka iyi bir şey yaşanmadı ve milenyum başında beklenen felaket 2020'de bizi buldu. 21. yüzyılın en korkunç pandemisi hepimizin hayatını etkiledi. İşte 2020'de yaşananlar...

Kaynak: DailyMotion.com