Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu

Edirne Valiliği Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele kapsamında her türlü önlemi almaya devam ediyor.

Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu
26.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:13

Edirne Valiliği Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele kapsamında her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bu kapsamda, tedbirlerin arttırıldığı sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu.

Sınır kapılarından yurda giriş yapan tüm araçlar, dezenfekte edilirken yolcuların ateşleri ölçülerek maske ve dezenfektandan oluşan "hijyen kiti" veriliyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'nda Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Tedbirler kapsamında, yurda giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ve maskeden oluşan "hijyen kiti" hediye ediliyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, salgına karşı tedbir almaya devam ettiklerini belirterek, "Sınır kapılarından giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor. Araçlarda bulunan yolcu sayısına bakılarak maske ve dezenfektan, ayrıca salgına karşı alınacak tedbirleri belirten bilgilendirici broşür takdim ediyoruz. Sınır kapılarımızdan giriş yapan tüm araçlar otomatik olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

Tatillerini geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden anavatana gelen gurbetçi vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan son derece memnun kaldıklarını söyledi. "O kadar kapı geçtik, işte Türkiye'nin farkı" diyen gurbetçiler, alınan tedbirlerin yerinde ve uygun olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi Haber
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Kadın Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 20:15:56. #1.15#
title