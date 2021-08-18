Korona hastasına açık kalp ameliyatı yapıldı

BATMAN'da koronavirüs hastası Remziye Ekmen'e (78) açık kalp ameliyatı yapıldı.

BATMAN'da koronavirüs hastası Remziye Ekmen'e (78) açık kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatı yapan Kalp-Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Avşin Yaveri, hastayı entübe etmeden vücudunun bir bölümünü uyuşturduklarını belirterek, "Ameliyat sırasında hasta uyanıktı. Hızlı bir şekilde ameliyatını yaparak, sağlığına kavuşturduk" dedi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan koronavirüs hastası Remziye Ekmen'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, Ekmen'in ameliyata alınmasına karar verdi. Kalp-Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Afşin Yaveri tarafından Remziye Ekmen'e açık kalp ameliyatı yapıldı.

Dr. Yaveri, "Hasta acil ameliyata alınması gerekiyordu. Hastayı kabul ettik. Tabi Covid-19 hastalığının bir özelliği var. Hastanın mümkün olduğu kadar solunum cihazına bağlanmamasına gayret ediyoruz. Yani entübe etmemeye çalışıyoruz. Açık kalp ameliyatını da hastanın boyun kısmından aşağı uyuşturacak şekilde uyuşturduk. Ameliyatı böyle gerçekleştirebildik. Ameliyat sırasında hasta uyanıktı. Bypass yaptık. Şu an için en azından kalp ile ilgili bir sorunu yok ama Covid-19 salgınıyla ile ilgili problemi sürüyor. Hasta entübe değil. Ameliyatının dördüncü gününde yoğun bakımda takip ediyoruz" diye konuştu."AMELİYAT HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"Dr. Yaveri, ameliyat sırasında hastanın uyanık olmasının stresli bir işlem olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Anestezi ekibi bize çok başarılı bir şekilde eşlik etti. Biz de ameliyatı çok hızlı bir şekilde yaptık. O bakımdan çok avantajlıyız. Ameliyatın kendisi baştan aşağıya zordu. Türkiye'nin her yerinde yapılan ameliyatları burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Hastanemizin herhangi bir eksiği yok. Burada en büyük sıkıntımız bu şehirde yaşayanlar başka şehirlere gitmesidir. Oysa diğer şehirlerde yapılan ameliyatlar bu ortamda rahatlıkla yapılıyor. Buraya İzmir ve Antalya'dan gelen hastalarımız da var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı